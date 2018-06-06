РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Сотрудники управления потребительского рынка администрации горокруга встретились с руководством бара «Матч» в микрорайоне Силикатная-2 в Подольске, они провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдения закона о тишине, а также проверили наличие туалета в заведении после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что в микрорайоне Силикатная-2 в подвальном помещении пятиэтажного дома на улице Подольская, 18, корпус 2, в баре «Матч» почти каждый день пьяные посетители шумят под окнами до 01:00 и справляют нужду на стены дома. Он попросил разобраться, легален ли данный бар и можно ли его закрыть. Сотрудники управления потребительского рынка администрации горокруга выезжали по указанному адресу.

«Информацию, изложенную в обращении, довели до сведения руководства бара «Матч». С руководством предприятия провели разъяснительную беседу о необходимости соблюдения закона о тишине. Получено объяснение, что арендуемое помещение оборудовано туалетом, в вечернее время за порядком в баре следит охранник. В случае возникновения конфликтных ситуаций между посетителями в оперативном порядке вызывают наряд милиции. Руководство бара обязалось впредь соблюдать тишину в ночное время», – сказал замглавы администрации горокруга Алексей Кук.

По его словам, бар «Матч» в лице индивидуального предпринимателя Сейфетдинова А.М. осуществляет свою деятельность на основании договора аренды. Данное помещение является собственностью ООО «Комплекс-Эко». По вопросу, касающемуся антиобщественному повелению граждан, заявитель вправе обратиться в УМВД России по горокругу Подольск. Органы госвласти и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.