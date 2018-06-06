РИАМО - 6 июн. Поле, на котором в 1572 году произошла битва при Молодях, может стать военно-историческим и природным заповедником, процедура придания Молодинскому полю статуса достопримечательного места начнется в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма в среду по поручению председателя подмосковного парламента Игоря Брынцалова провел выездное заседание на тему: «Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия села Молоди Чеховского городского округа». На Молодинском поле в 1572 году русские войска под руководством князя воеводы Михаила Воротынского разгромили армию крымского хана Девлета I Гирея. Это была последняя крупная битва Руси со Степью, в которой победа осталась за Москвой.

«Придание территории статуса достопримечательного места будет проходить в два этапа. Первый этап - в 2018 году. В конце недели будет объявлен прием заявок на конкурс по определению границ памятника. К концу года должны быть определены границы территории, выявлены объекты культурного наследия. После этого начнется процедура внесения в кадастр», - отмечается в сообщении.

Как пояснил начальник управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Главного управления культурного наследия Московской области Александр Соловьев, с момента издания распоряжения об определении границ там будет запрещена любая застройка. На реализацию первого этапа предусмотрено более 9 миллионов рублей. Второй этап - в 2019 году, тогда будет определена категория памятника.

«Судя по тому, что битва имела историческое значение для всей страны, скорее всего это будет федеральный памятник. Также будут определены требования к хозяйственной деятельности внутри границ территории», - добавил Соловьев.

Участники заседания осмотрели поле, где в настоящее время ведутся археологические работы, и посетили усадьбу в Молоди.

«Это поле требует охраны. На сегодня оно не стоит на охране как объект археологического наследия. Пока не ясны границы, где проходило сражение. Поэтому нашей экспедиции было дано поручение от Главного управления культурного наследия Московской области определить границы сражения, подготовить документацию для придания статуса достопримечательного места. Целесообразно создать здесь заповедник, военно-исторический и природный», – сказал заведующий отделом комплексных историко-археологических исследований ГИМ, директор ООО «Куликово поле» Михаил Гоняный.

По его словам, на сегодняшний день обследовано 40 гектаров, а для определения границ необходимо исследовать 300 гектаров. При этом нужно заинтересовать общественность и инвесторов в необходимости создания музея.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы Алексей Мазуров напомнил, что законом Московской области о памятных датах последняя суббота июля объявлена Днем битвы при Молодях (1572 год). На заседании предложили внести эту дату в Дни воинской славы и памятные даты России.

Как рассказала заместитель главы администрации городского округа Чехов Ольга Щукина, с 2009 года в селе Троицкое проходит фестиваль «Битва при Молодях». Программа фестиваля включает показательные выступления военно-исторических клубов, исторические театрализованные программы, народные игры, концерты фолк-исполнителей, турниры по стрельбе из лука, историческому фехтованию и многое другое. В этом году фестиваль пройдет 4 августа.