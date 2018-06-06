РИАМО - 6 июн. Территорию рядом со Домом педагогической книги на Большой Дмитровке в столице, где произошел пожар, перекрыли, пешеходов просят обходить место происшествия по другим улицам, передает корреспондент РИАМО.

Сообщение о возгорании в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1, поступило в МЧС в 15:59 в среду. С кровли валил серый дым, происходило загорание обрешетника кровли на мансардном этаже. Пожар локализовали в 17:21 на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции и пожарные, а также машина скорой помощи. Проход на улице Большая Дмитровка рядом с горящим зданием перекрыт.

Сотрудники полиции просят граждан обходить место происшествия с других улиц.

Видео пожара в здании на Большой Дмитровке в Москве >>