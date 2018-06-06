РИАМО - 6 июн. Двое представителей Подмосковья принимают участие в финале VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пожилых, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

С 5 по 8 июня в Пятигорске проходит финальный этап VIII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

«Подмосковье в финале конкурса представляют победители регионального отборочного тура по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста Валерий Анатольевич Выдра из Дмитрова и Елена Робертовна Слюняева из Мытищ», - говорится в сообщении.

Региональный отборочный тур Всероссийского чемпионата по компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста прошел 21 мая в Московской областной думе. В туре приняли участие более 100 пенсионеров Подмосковья.