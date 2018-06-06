РИАМО – 6 июн. Партия «Зеленые» выдвинула летчика-космонавта Сергея Ревина в качестве кандидата в мэры Москвы, сообщает «Интерфакс».

«Шестого июня делегаты конференции московского городского отделения российской экологической партии «Зеленые» единогласным решением выдвинули на должность мэра Москвы летчика-космонавта, Героя России, члена Центрального совета партии Ревина Сергея Николаевича», - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Ревин представил на конференции свою предвыборную программу, включающую, в том числе, научно-исследовательскую и образовательную программу по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений, развитие экологического проекта «Эковизор» и установку комплексов по лазерной сортировке мусора.

Ревин родился и вырос в Москве, окончил Московский институт электронной техники. В 2012 году в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-04М» совершил космический полет продолжительностью 125 суток, за что в 2014 году был награжден медалью «Золотая звезда» за мужество и героизм.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. О намерении участвовать в них ранее заявляли экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский. Кандидата от «Яблока» определит исполком бюро партии в связи с тем, что победитель праймериз, глава Тверского района Яков Якубович отказался выдвигаться. Действующий мэр столицы Сергей Собянин также объявлял о решении баллотироваться на пост столичного градоначальника.