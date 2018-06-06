РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. В госучреждениях Балашихи 13 и 14 июня пройдет акция по бесплатному сбору и утилизации компьютеров и другого электрооборудования, сообщается на официальном сайте Фонда рационального природопользования.

«Экологическая программа «Школа утилизации: электроника» нацелена на организацию сбора и вывоза утильной техники из школ и других бюджетных учреждений, а также госорганов. Тринадцатого и 14 июня акция пройдет в Балашихе и Лосино-Петровском», – говорится в сообщении.

Для последующей утилизации принимается любое оборудование, включающееся в розетку или работающее на аккумуляторах. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте: www.eko-fond.ru или позвонить по телефону: 8(495)961-71-41. Все вопросы по организации акции и сбору техники можно задать по телефону горячей линии: 8(800)700-35-06 с 9:00 до 21:00.

С начала 2018 года в Московской области в рамках акции «Школа утилизации: электроника» уже собрано и отправлено на переработку 110 тонн утильной техники, 90 тонн из которых поступили именно от госучреждений.