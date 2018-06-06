РИАМО – 6 июн. Центральный банк РФ в проекте «Основных направлений развития финансового рынка» на ближайшие три года заявил о необходимости развития внутренних источников финансирования в условиях сохранения санкций, сообщает Федеральное агентство новостей.

ЦБ РФ подготовил проект «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2019-2021 годы».

«Центральный банк России допускает возможность сохранения введенных против страны санкций в ближайшие три года. При сохранении политики санкционного давления на Россию со стороны западных стран необходимо развивать внутренние источники финансирования», - говорится в сообщении.

Параллельно Центральный банк будет укреплять сотрудничество с международными финансовыми организациями и работать над тем, чтобы встроить Россию в мировую финансовую систему. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность страны, ее конкурентоспособность и оптимизировать нагрузку надзорных органов на экономику.

Западные страны в 2014 году ввели санкции против России в связи с произошедшим на Украине политическим кризисом. Москва считает действия Запада неправомерными и нарушающими нормы ВТО, а также другие международные правила.