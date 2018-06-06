РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. В городском округе Люберцы в течение 2018 года планируют адаптировать 15 социальных объектов для маломобильных групп граждан в рамках программы «Доступная среда», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы продолжается реализация программы губернатора Московской области «Доступная среда». В 2018 году в рамках программы будет адаптировано 15 объектов культуры, спорта и образования. Также запланировано адаптировать 150 подъездов многоквартирных домов», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что главная задача, которая стоит перед муниципалитетом, это сделать так, чтобы инвалиды имели равные с обычными людьми возможности.

«Уже многое сделано в этом направлении, но предстоит сделать не меньше», - добавил Ружицкий.