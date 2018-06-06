РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 6 июн. В качестве почетного гостя в благотворительной акции-концерте «От сердца к сердцу» принял участие председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов, сообщается в группе «Единая Россия. Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

Ежегодную благотворительную акцию «От Сердца к Сердцу» провели волонтеры движения «Территория Добрых Сердец» городского округа Домодедово. Концерт прошел в молодежном центре «Победа» и собрал около 200 детей и родителей.

«Детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оставшихся без родителей, ребят из неполных и многодетных семей собрали волонтеры из движения «Территория добрых сердец». Акцию-концерт приурочили к международному Дню защиты детей. Для них провели мастер-классы, викторины, хороводы, также работали интерактивные зоны, для ребят устроили чаепитие и праздничный концерт», – сказал Жолобов.

По его словам, радостное и позитивное настроение было у всех присутствующих.