РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В Подольске двух 23-летних молодых людей осудили за ограбление магазина в микрорайоне Кутузово и заправки в микрорайоне Климовск, сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей, каждый получил более трех лет колонии, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Карина Ракитина.

Подольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Подсудимые, молодые люди 1995 года рождения, разработали план, в соответствии с которым заходили в помещения торговых точек, один из них направлял газовый пистолет на продавца-кассира, а другой – забирал деньги и ценные вещи.

«Из магазина преступники похитили имущество на сумму 2 346 рублей, из АЗС – 58 000 рублей. <…> С учетом характеристик личности, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимых, одному гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; другому - 3 года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сказала Ракитина.

Разбойное нападение на магазин ООО «Понтели» на улице Циолковского, дом 10/6, 30 они совершили 30 октября 2017 года, а на АЗС ООО «ВелтаОйл» в микрорайоне Климовск на 51 километре Старо-Симферопольского шоссе 8 ноября 2017 года. Кассир АЗС, многодетная мать, после совершенного на нее нападения вынуждена была уволиться с работы, поскольку испытала сильнейший эмоциональный стресс и испуг за свою жизнь.

Уголовные дела в отношении двух граждан рассмотрели в особом порядке принятия судебного решения, поскольку они признали свою вину и согласились с обвинением, предъявленным органами предварительного следствия. Один из них написал явку с повинной, где подробно изложил обстоятельства совершенных преступлений.