РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 июн. Делегация журналистов Московской области посетила городской округ Домодедово в рамках автомобильного пробега «Спортивное Подмосковье», для участников провели экскурсию по обновленному городскому стадиону «Авангард», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С 4 по 6 июня в Московской области проходит X ежегодный автомобильный пробег «Спортивное Подмосковье». В мероприятии Союза журналистов Подмосковья принимают участие представители СМИ всех направлений. В 2018 году городской округ Домодедово вошел в маршрут автомобильного мероприятия. Встретили журналистов-делегатов заместитель главы администрации Юлия Терещенко и председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту Александр Епишин. Экскурсия началась с осмотра стадиона «Авангард», который провел директор спортивного учреждения и депутат городского совета депутатов Владимир Редькин.

«Совсем недавно на стадионе завершились работы по его реконструкции, и теперь он полностью готов к работе. Одиннадцатого июня в рамках первенства России по футболу среди команд 3-го дивизиона на обновленном поле пройдет первый матч между командами ФК «Пересвет» (Домодедово) и ФК «Люберцы»», – сказал Редькин.

Продолжилась экскурсия по Домодедову в спортивном комплексе «Легенда», где депутат Владимир Шокуров рассказал участникам пробега о жизни учреждения. Последним участники автопробега посетили парк культуры и отдыха «Елочки».

В завершении программы в Домодедове прошла встреча с депутатом Московской областной думы Олегом Жолобовым.