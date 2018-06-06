РИАМО - 6 июн. Столичные спасатели попросили автомобилистов объезжать место пожара на Большой Дмитровке в центре города, чтобы не мешать работе спецтехники, сообщается на сайте главка МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1 поступило в МЧС в 15:59 в среду. С кровли валил серый дым, происходило загорание обрешетника кровли на мансардном этаже. Пожар локализовали в 17:21 на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

«Вниманию автомобилистов: в районе пожара работает спецтехника. Заранее выбирайте пути объезда. Не создавайте помех в работе пожарно-спасательных подразделений», - говорится в сообщении.

На месте пожара работает лаборатория ГУ МЧС России по городу Москве. По результатам замеров воздуха, превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных примесей не зафиксировано.

Согласно открытым данным, в здании по указанному адресу располагается книжный магазин.

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