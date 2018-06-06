РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 6 июн. Жители подмосковного Жуковского могут принять участие в конкурсе фотографий в рамках фестиваля йоги, который пройдет в городском округе в конце июня, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Третий фестиваль йоги «ЖукYOGAфест» стартует в 10:30 24 июня в городском парке. Мероприятие приурочено к Международному дню йоги.

«Специально к празднику в Жуковском городском парке будет организована фотовыставка на тему: «Йога и все, что с ней связано!». Приглашаем всех желающих принять участие. Присылайте свои фотоработы и получайте подарки! Работы принимаются до 22 июня», – говорится в сообщении

Подробности о мероприятии можно узнать в соцсети «ВКонтакте» в группе: https://vk.com/yoga.narayana или по телефону: 8(926)797-83-79.

Международный день йоги отмечается ежегодно 21 июня, начиная с 2015 года. Целью праздника является информирование общественности о преимуществах занятия йогой.