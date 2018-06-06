Пожар произошел в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5. С кровли валил серый дым, происходило загорание обрешетника кровли на мансардном этаже.
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