РИАМО - 6 июн. Пожарные локализовали возгорание в здании на улице Большая Дмитровка в центре Москвы, площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1 поступило в МЧС в 15:59 в среду. С кровли валил серый дым, происходило загорание обрешетника кровли на мансардном этаже.

«Пожар на Большой Дмитровке локализован в 17:21 на площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, в здании по указанному адресу располагается книжный магазин.

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