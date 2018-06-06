РИАМО - 6 июн. Столичные полицейские разыскивают в Зеленограде 16-летнего Андрея Исаева, который 5 июня ушел от родителей и не вернулся, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве разыскивает без вести пропавшего Исаева Андрея Никитича 2002 года рождения. 5 июня 2018 года в 3-м микрорайоне Зеленограда подросток ушел от родителей и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Приметы несовершеннолетнего: среднего телосложения; рост 162 сантиметра; на вид 16-18 лет; волосы светло-русые, короткие; глаза серо-голубые. Из особых примет имеет на животе горизонтальный шрам длиной 5 сантиметров.

Был одет в голубую с зеленым ветровку, серую водолазку, камуфляжные штаны, черные кроссовки.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 731-08-32, 8 (499) 710-01-22 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).