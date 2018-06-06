РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 6 июн. В администрации подмосковного Жуковского произошли кадровые изменения, на должность заместителя руководителя администрации вместо Константина Серветника, проработавшего на этой должности год, назначили Владимира Жирова, сообщается на сайте муниципалитета.

«Я родился в 1978 году в поселке Быково Раменского района. Окончил Московский государственный вечерний металлургический институт, Московский государственный технологический университет и Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. С 2005 по 2009 годы работал заместителем главы городского поселения Быково», - сказал Жиров.

С 2009 по 2015 годы он являлся руководителем администрации городского поселения Быково.

«В мой круг вопросов и обязанностей входили все сферы, в том числе и ЖКХ. С 2015 года по 31 мая 2018 года я работал в Управлении делами президента, в одном из подведомственных учреждений», – добавил новый заместитель.

В Жуковском Жиров проживает около 10 лет.