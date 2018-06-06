РИАМО - 6 июн. За пять месяцев текущего года благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в Подмосковье устранили 535 нарушений, обнаруженных в содержании заборов и ограждений на территории региона, сообщила в среду глава надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«Отмечу, что 53 нарушения были устранены сразу же, в момент осмотра инспекторами. Например, ОАО «Красная Звезда» в городском округе Егорьевск оперативно привело ограждения в надлежащий вид, ООО «Стройтрест-22» в городском поселении Свердловский Щелковского района, ЖСПК «ЭлитСтрой» в городском округе Подольск, ООО «Инвесткультстрой» в городском округе Люберцы и другие организации», - сказала Витушева.

Она отметила, что самовольно установленный ТСЖ «Подмосковье» шлагбаум во внутридворовом проезде в микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск также был ликвидирован только после действий инспекторов ведомства. Подобные нарушения устранены также в Звенигороде, Рузе, Подольске, где физические лица убрали незаконно размещенные ими шлагбаумы.

В ходе рейдов инспекторы также обращают внимание ответственных лиц на наличие ограждения территории, на которой расположены детские игровые элементы, а также внешний вид ограждающих конструкций, соблюдение архитектурно-художественных требований к объекту.