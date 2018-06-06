РИАМО - 6 июн. Административно-жилое здание загорелось на улице Большая Дмитровка в центре Москвы, площадь горения уточняется, сообщается на сайте главка МЧС России по столице.

В среду в 15:59 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1. Здание административно-жилое.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. С кровли наблюдается серый дым. Происходит загорание обрешетника кровли на мансардном этаже», - говорится в сообщении.

Спасатели проводят вскрытие кровли и проливку. Площадь горения уточняется. На месте пожара работает лаборатория ГУ МЧС России по Москве.

Согласно открытым данным, в здании по указанному адресу располагается книжный магазин.

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