РИАМО - 6 июн. В Подмосковье за май было устранено свыше 3,2 тысячи нарушений чистоты, порядка и благоустройства после проверок Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в среду глава ведомства Татьяна Витушева.

«За последний месяц весны, инспекторы территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области выявили и заставили устранить 3 203 нарушения чистоты, порядка и благоустройства», - сказала Витушева.

По ее словам, инспекторы вели активную работу по наведению порядка по приведению в надлежащее состояние различных объектов городской инфраструктуры. Устранено свыше 300 нарушений в содержании объектов дорожной инфраструктуры, наведен порядок на 136 объектах железнодорожного транспорта и прилегающих к ним территориях, приведено в порядок более 300 торговых объектов, свыше тысячи дворов.

Кроме того, устранено свыше 200 нарушений, связанных с размещением информации: убраны незаконно размещенные информационные носители, привлечены к ответственности лица, осуществлявшие несанкционированную расклейку «рекламного мусора» - листовок, объявлений, афиш и так далее. Инспекторами проверены детские лагеря, расположенные на территории региона.

«За месяц нарушителям выдано почти 1,9 тысячи предписаний об устранении нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства. Еще свыше 1,3 тысячи нарушений были убраны еще до окончания рассмотрения административного дела, что послужило основанием к смягчению наказания. По итогам проведенных проверок инспекторы назначили 785 предупреждений и выписали более 2,4 тысячи штрафов», - пояснила Витушева.