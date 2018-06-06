РИАМО - 6 июн. Столичные власти перенесут празднование Дня России с Тверской улицы в центре города в парки по просьбе Международной федерации футбола (FIFA), говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

«День России широко пройдет как в Москве, так и в других городах России. У нас подготовлена достаточно обширная программа, которая будет проходить как на городских территориях, так и в парках. По просьбе коллег из FIFA, мы перенесли празднование с улицы Тверской и усилили эту программу в округах. Соответственно, все то, что запланировано, оно никуда не уходит, оно будет в парках», – сказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он уточнил, что праздник пройдет в парке Победы, «Сокольниках», «Кузьминках», в Таганском, Измайловском, Бабушкинском и Царицынском парках.

«Программа достаточно насыщенная, интересная. Она связана с историей России, с историей Москвы. Я думаю, она придется по душе всем москвичам и гостям столицы. Вообще, программа сама происходит в 20 парках, но то что касается той большой театральной программы, которая запланирована, мы усиливаем программу в семи парках и там вся эта программа пройдет, там выступят все театральные коллективы, которые приехали из других городов», – пояснил Немерюк.

Фестиваль «День России. Московское время» пройдет 11 и 12 июня.

Ранее планировалось, что из-за празднования Дня России с 10 до 13 июня будет полностью перекрыто движение на участках Тверской и Моховой улиц и на улице Охотный Ряд. Позже инфоцентр транспортного комплекса Москвы сообщил, что Тверскую, Моховую и Охотный Ряд перекрывать не будут. Причины такого решения не уточнялись.

В конце мая в Москве и других российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018, ввели усиленные меры безопасности. Особый режим действует по 25 июля.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».