РИАМО - 6 июн. Днем в среду порывы ветра в новой Москве усилились до 14 метров в секунду, в других округах столицы их скорость достигла 12 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачно с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном — 12-13 градусов, Северном — 12-13 градусов, Северо-Восточном — 13 градусов, Восточном — 12-13 градусов, Юго-Восточном — 12-13 градусов, Южном — 11-12 градусов, Юго-Западном — 11-13 градусов, Западном — 10-12 градусов, Северо-Западном — 12-14 градусов», — говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха — 11-12 градусов, порывы ветра до 15 метров в секунду, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха — 10-13 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 14 метров в секунду.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о порывах ветра в среду до 17 метров в секунду. При сильном ветре необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобилистам рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.