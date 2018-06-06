РИАМО - 6 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил Московскому музею современного искусства грант на сумму 20 миллионов рублей для приобретения произведений современного искусства, в числе которых – живопись, графика, скульптура, инсталляция, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
«Современное искусство – очень важная часть жизни горожан. И Москва стремится быть городом, открытым для художников, артистов, музыкантов всех жанров и направлений», – отметил Собянин.
Помимо этого, градоначальник поддержал идею перенести галереи художников из Центрального дома художника (ЦДХ) в Гостиный двор. Необходимость в переезде возникла в связи с передачей помещений ЦДХ Третьяковской галереи.
Собянин также распорядился подготовить предложения о создании системы микро-грантов для молодых художников на реализацию их творческих идей.
Глава города также не обошел вниманием вопрос о возрождении традиции проведения ежегодных выставок современных московских художников. По поручению мэра будут проработаны вопросы расширения возможностей для выступления артистов разных жанров («живые статуи», актеры, художники) на улицах города.
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