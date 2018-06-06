РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 9 июня собственники частных домов смогут заключить договоры на вывоз мусора, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Собственники частных домов смогут в предстоящую субботу, 9 июня, с 9:00 до 16:00 заключить договоры на вывоз мусора в дополнительно организованный день», - говорится в сообщении.

С 1 апреля на территории Климовска работает компания «Аэросити-2000», с которой можно заключить договор на вывоз мусора в будние дни с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), по субботам с 9:00 до 13:00 по адресу: улица Ленина, дом №5 (кабинет №4). Телефон для справок: 8(496)756-84-05. Для заключения договора при себе необходимо иметь свидетельство о собственности на домовладение (или копию); паспорт собственника (или копию).