РИАМО - 6 июн. В подмосковной Балашихе в эксплуатацию ввели восьмиэтажную гараж-стоянку, рассчитанную более чем на тысячу мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию отдельно стоящей гараж-стоянки, расположенной на территории микрорайона 28 города Балашиха. Паркинг рассчитан на 1 100 машино-мест», – сообщил министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Площадь объекта составляет более 36 тысяч квадратных метров. Гараж-стоянка имеет восемь этажей, включая два подземных.

Застройщиком объекта выступает ООО «Флинкбау». Объем инвестиций в проект составил порядка 330 миллионов рублей.