РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. Второй высокотемпературный факел запустили на закрытом полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе в рамках проводимых работ по дегазации свалки, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России. В ходе предрекультивационных работ тело полигона было пересыпано чистым грунтом. Также на полигоне была смонтирована система экстренной дегазации. На свалке установили большой высокотемпературный факел, который обезвреживает свалочный газ.

«Проводя рекультивацию полигона «Кучино», в связи с тем, что были обращения граждан, мы проводим дополнительные работы по дегазации. На полигоне запустили второй высокотемпературный факел. Две факельные установки обезвреживают более 3,5 тысяч кубических метров свалочного газа в час», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что склоны полигона ТБО «Кучино» накрывают временной полимерной пленкой, которая позволяет проводить земляные работы, не допуская попадания свалочного газа в атмосферу. Генеральный директор подрядной организации, которая занимается рекультивацией полигона «Кучино», Оливер Кайзер уточнил, что полимерным материалом перекрыто более половины склонов полигона. Он рассказал, что система дегазации обезвреживает более 90% газа, который вырабатывается в теле свалки.

«На полигоне «Кучино» более чем на 60% завершено строительство технологической дороги вокруг свалки, которая нужна для передвижения строительной техники. Продолжаются работу по строительству системы сбора фильтрата – опасной свалочной жидкости. Готов один колодец, начали бурить лучевые дренажи на глубине около 30 метров. Всего в системе будет шесть колодцев. Полностью закончить эти работы планируется в сентябре», – пояснил Кайзер.

В ходе рекультивации тело полигона полностью перекроют полимерным материалом, установят систему очистки фильтрата. Также будет расширена система дегазации. На полигоне смонтируют четыре установки для выработки электричества из свалочного газа. Рекультивация полигона ТБО «Кучино» в Балашихе завершится в конце лета 2019 года.