РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. Пушкинский фестиваль прошел в городском округе Котельники в среду, в нем приняли участие более 300 воспитанников летних оздоровительных лагерей, которые работают на базе образовательных школ города, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Более 300 воспитанников детских оздоровительных лагерей городского округа Котельники приняли участие в пушкинском фестивале. Ребята погрузились в атмосферу тех времен, узнали об обычаях и традициях исторического чаепития, предметах быта, не используемых в настоящее время, занимались каллиграфией и писали письмо чернилами и настоящим пером. Также дети побывали в музыкальной гостиной, где звучала живая музыка», - сказал врио главы Котельников Андрей Булгаков.

Он отметил, что воспитанники лагерей смогли поиграть в народные забавы, а также соприкоснуться с творчеством великого русского поэта Александра Пушкина и его биографией. Дети сделали игрушки из сена и учились танцевать полонез.

«Завтра ребят также ждет интересная программа. В школах пройдет кружковая работа, где-то – основы православной культуры, знакомство с традициями разных стран. Дети будут заниматься творчеством, готовиться к памятному концерту, посвященному Великой Отечественной войне. Состоится посещение Сергиева Посада», - добавил Булгаков.

Напомним, 31 мая в городском округе Котельники открылись оздоровительные лагеря на базе школ города. В летней кампании участвуют более 300 детей.