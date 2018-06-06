РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июн. В подмосковном Королеве начнут отключать электричество за долги за ЖКУ, это распространенная мера по борьбе с неплательщиками, сообщается на странице расчетно-кассового центра в Instagram.

Ограничение электроснабжения за неуплату коммунальных услуг - распространенная мера по борьбе с должниками, установленная законом Российской Федерации.

«Жителям Королева, у которых есть задолженность по ЖКУ, скоро начнут отключать свет. Кроме суммы основного долга, гражданин должен будет оплатить расходы по отключению и повторному подключению электроснабжения, которое будет восстановлено после полной оплаты долга», - говорится в сообщении.

Узнать о наличии долга и задать вопросы можно на сайте Недолжник.рф. На портале также можно передавать показания счетчиков. В расчетно-кассовом центре можно заключить соглашение о рассрочке платежа, если должник попал в сложную финансовую ситуацию.