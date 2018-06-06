РИАМО - 6 июн. Мосгорсуд в среду признал законным возврат ходатайства Следственного комитета РФ об изменении меры пресечения Алексею Малобродскому на домашний арест, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

Ранее следствие ходатайствовало об ограничении Малобродского в сроках ознакомления с материалами уголовного дела.

«Мосгорсуд признал решение Басманного суда законным, жалобу оставил без удовлетворения», - сказал собеседник агентства.

22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения не менее чем 68 миллионов рублей, выделенных под проект «Платформа» в 2011-2014 годах, задержали художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла с 68 до 133 миллионов рублей.

Фигурантами дела о хищениях средств, выделенных под проект «Платформа», проходят также ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главбух Нина Масляева.

Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Ранее в отношении Серебренникова, Итина, Масляевой и Апфельбаум суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Малобродскому по медицинским показаниям меру пресечения смягчили до подписки о невыезде.