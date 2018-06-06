РИАМО - 6 июн. Сотрудники полиции нашли в Подмосковье пропавшего ребенка в 7 километрах от дома, сообщается на сайте областного главка МВД РФ.

В Рузском городском округе сотрудники ДПС при патрулировании территории заметили маленького мальчика, который шел один по обочине трассы федерального значения. Мальчик пояснил, что зовут его Олег, он ушел от бабушки и идет к маме в Москву.

«Автоинспекторы приняли решение доставить ребенка в подразделение внутренних дел, где сотрудники по делам несовершеннолетних и психолог, пообщавшись с мальчиком, уточнили место его проживания и сообщили о случившемся родителям», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

До приезда мамы и бабушки полицейские накормили и напоили чаем пятилетнего беглеца. Мальчику вручили памятки по безопасному поведению на дороге и подарили световозвращающие элементы для ношения на одежде.