РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. В подмосковных Люберцах в среду прошла церемония подписания договора между администрацией городского округа и руководством Гуманитарно-социального института (ГСИ) о проведении практики студентов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«В жизни нужно постоянно учиться. У того, кто начинает работать с конкретных дел, все получается. Мы никогда не отказывали тем, кто хотел проходить практику у нас в администрации. Ребята, которые обучаются в вузах, должны проходить практику, чтобы потом они смогли сориентироваться, куда пойти работать. Ежегодно к нам на практику планируется принимать более 70 студентов», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что времена, когда можно было без образования, с купленным в переходе дипломом занимать должности, давно ушли.

«Гуманитарно-социальный институт основан в 2000 году. За время работы мы выпустили около 15 тысяч специалистов. Все время мы ощущали поддержку со стороны руководства городского округа и лично Владимира Ружицкого. Несколько лет назад он нам помог продлить договор аренды в здании, где мы находились. Это спасло вуз от закрытия», - пояснила доктор исторических наук, ректор Людмила Логинова.

Она добавила, что прохождение практики студентами имеет положительный эффект не только для учащихся, но и для администрации.

«Среди наших студентов можно будет присмотреть будущего специалиста, который вольется в штат, и поучаствовать в образовательном процессе, научив тому, чему не научили педагоги. Я заверяю, что наши студенты не подведут, мы отвечаем за их качество образования», - отметила Логинова.

ГСИ находится по адресу: поселок Красково, улица Карла Маркса, дом №117. В образовательном учреждении обучается около 1 тысячи человек. Преподавательский состав – 270 человек, 90% из которых доктора и кандидаты наук, два академика.

Направления образовательной подготовки: государственное и муниципальное управление, психолого-педагогическое образование, юриспруденция, земельно-имущественные отношения, право и организация социального обеспечения, финансы.

При институте образовательную деятельность ведет колледж среднего профессионального образования.