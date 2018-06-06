РИАМО - 6 июн. Более 26 тысяч жителей Подмосковья получили медицинскую помощь с применением высоких технологий за пять месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«За пять месяцев 2018 года уже более 26 тысяч жителей Московской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь в медучреждениях Подмосковья. Это почти на 2 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказала Забралова.

По ее словам, сегодня на территории Подмосковья работает 21 медицинское учреждение, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, среди них Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского (МОНИКИ), Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), областной онкодиспансер в Балашихе, Подольская клиническая больница и другие.

Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, в регионе ведется непрерывная работа по повышению доступности высокотехнологичной медпомощи.

«Мы нацелены на то, чтобы количество людей, которым оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, в Подмосковье ежегодно увеличивалось. С этой целью мы значительно упростили процедуру получения направления на данную медпомощь. Подать документы можно через любой МФЦ на территории региона или самостоятельно оформить заявку на портале государственных и муниципальных услуг Московской области», - сказал министр.

Он также сообщил, что в случае оформления заявки онлайн пользователь может отслеживать статус приема и обработки заявления в своем личном кабинете.

Высокотехнологичная медицинская помощь – это медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. Наиболее часто она применяется в лечении онкологических заболеваний, в травматологии, нейрохирургии, сердечно-сосудистой хирургии.