РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. Около 30% тепловых объектов в Балашихе подготовлено к новому отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Тепловые сети Балашихи» - единая теплоснабжающая организация в городском округе. На балансе у нее находятся 11 котельных, около 130 километров тепловых сетей, 63 тепловых пункта.

«За три месяца мы обязаны подготовиться к новому отопительному сезону. Сейчас мы идем с опережением графика. Около 30% объектов уже подготовлено, преимущественно это теплосети», - сказал главный инженер ООО «Тепловые сети Балашихи» Александр Едаков.

Он добавил, что в котельных ремонтные работы осуществляются по графику, согласованному с администрацией Балашихи и министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров поручил до 31 августа обеспечить поэтапную готовность объектов к осенне-зимнему периоду: к 1 июня на 15%, к 1 июля на 45%, к 1 августа на 70%, к 1 сентября на 100%.

Общий паспорт готовности тепловых сетей к отопительному сезону подписывает представитель Ростехнадзора. Отопительный сезон в соответствии с законодательством начинается 1 октября. Раньше этого срока пуск тепла может произойти, только если среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток не будет превышать плюс 8 градусов. В этом случае администрация городского округа издает постановление о начале отопительного сезона.