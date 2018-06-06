РИАМО - 6 июн. Надзорный аудит системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента в области профессиональной безопасности и здоровья провели в АО «Воскресенские минеральные удобрения», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Аудит провели эксперты-аудиторы независимого органа по сертификации TUV NORD CERT (Германия).

«Впервые предприятие сертифицировало системы менеджмента в 2002 году и ежегодно в соответствии с установленными правилами по сертификации успешно проходит надзорные и ресертификационные аудиты на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001», - говорится в сообщении.

Так, особое внимание в ходе проверки, в которой участвовало около 20 подразделений «ВМУ», было уделено определению и пониманию контекста (среды) организации, внешних и внутренних факторов, влияющих на способность организации достигать намеченных целей; требований и ожиданий заинтересованных сторон; управлению рисками на всех стадиях ведения бизнеса; а также выявлению причин возникновения несоответствий, разработке и реализации корректирующих действий, направленных на их устранение; оценке воздействий деятельности предприятия на окружающую среду и здоровье человека.

В процессе аудита подтверждено, что все процессы систем менеджмента на предприятии функционируют результативно. По результатам аудита подтверждено действие сертификатов на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007.

«Каждая организация, осознающая себя отраслевым лидером, должна регулярно проходить независимую оценку, чтобы добиваться новых высот в результативности и качестве своей работы. Если в ходе аудита установлено, что организация функционирует в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и собственными требованиями, она получает право заявлять о своем соответствии стандарту, что при прочих равных условиях является дополнительным аргументом для заказчиков по выбору поставщика», - сказала директор по качеству АО «ВМУ» Марина Кролевецкая.

Она добавила, что АО «ВМУ» на деле демонстрирует открытость обществу, предпринимает реальные меры по улучшению качества продукции и минимизации экологических рисков и рисков в области охраны труда и промышленной безопасности, – такой вывод сделали эксперты, которые провели надзорный аудит систем менеджмента. В ходе аудита не зарегистрировано ни одного несоответствия. Аудиторы подтвердили, что каждая из сертифицированных систем соответствует заявленным требованиям.