РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. На реновацию долины реки Пехорки в Балашихе из бюджетов всех уровней выделят 5 миллиардов рублей, также планируется привлечь 12 миллиардов рублей частных инвестиций, сообщила в среду замглавы администрации Балашихи Анна Божухина.

В среду на бизнес-завтраке с главой Балашихи Сергеем Юровым собрались предприниматели и руководители предприятий города. Замглавы Анна Божухина представила проект реновации долины реки Пехорки «Зеленый коридор». Проект предусматривает создание единой парковой зоны вдоль реки, которая свяжет между собой микрорайоны, леса и усадьбы. Кроме того, там появится разветвленная сеть велосипедных дорожек, по которым жители Балашихи смогут добраться до трех станций метро: Некрасовка, Новокосино и Сокольники.

«Работа над проектом уже началась. В настоящее время ведется очистка рек, завершить ее планируется в 2018 году. Срок реализации всего проекта - 3 года. Из бюджетов всех уровней будет выделено 5 миллиардов рублей, также планируется привлечь 12 миллиардов рублей частных инвестиций», - сказала Божухина.

Представители бизнеса, в том числе строящегося ТЦ «Глобус», горнолыжного курорта «Лисья гора», бывшей Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, уже включились в эту работу.