РИАМО - 6 июн. На фестивале русского гостеприимства «Самоварфест», который пройдет на Поклонной горе в Москве 11 и 12 июня, планируют установить мировой рекорд по количеству выпитых чашек чая, сообщила журналистам в среду президент фонда «Культура наций», директор «Самоварфеста» Наталья Долгарева.

Чтобы поставить мировой рекорд, на площадке фестиваля 12 июня будет организованно большое чаепитие за 120-метровым столом. Гости также смогут отведать напиток в шести чайных домиках, а волонтеры будут фиксировать каждую выпитую чашку при помощи счетчиков.

«Двенадцатого числа будет организовано большое бесплатное чаепитие. Гости сядут за большим 120-метровым столом, и в шести чайных домиках у нас будут стоять счетчики, чтобы зафиксировать, сколько в этот день с 10:00 до 17:00 будет выпито стаканов чая», - сказала Долгарева.

Она добавила, что на фестивале ожидается более 30 тысяч гостей.

«В прошлом году фестиваль за два дня посетило около 25 тысяч человек. В этом году, я думаю, людей будет больше. К нам на чемпионат мира по футболу приедут гости из разных стран. В этом году посетителей на фестивале будет больше 30 тысяч человек», - отметила Долгарева.

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков добавил, что организаторы «Самоварфеста» планируют установить еще один мировой рекорд - русский богатырь поднимет вес более тонны. «Грузом» будут 10 человек с самоварами.

Сучков подчеркнул, что на фестивале установят качели в виде пятиметрового самовара, на которых смогут покататься все желающие. Гостей также ждут выступления цирковых артистов и множество аттракционов.

«Самоварфест» - большой семейный праздник: интерактивная детская площадка, марафон игровых и кукольных спектаклей лучших детских театров Москвы и регионов России, выступления скоморохов, артистов цирковых студий и чудеса фокусников, увлекательные игровые аттракционы: батуты, горки, русские качели в виде пятиметрового самовара, оригинальная полоса препятствий, «веселые старты», которые можно пройти вместе с родителями», - сказал Сучков.

На фестивале ожидаются гости из более чем 60 регионов России, свыше 20 разновидностей национальных кухонь и 10 тематических площадок.