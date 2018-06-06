РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июн. Инспекторы 11-го батальона 1-го полка ДПС (Северный) в июне проведут массовые проверки водителей на трезвость на дорогах Красногорска, также запланированы рейды, направленные на пресечение нарушений правил перевозки детей, говорится в сообщении пресс-службы батальона.

«Восьмого, 10, 15, 16, 22, 23 и 29 июня личный состав проведет на дорогах обслуживания информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения», – говорится в сообщении.

На территории городского округа Красногорск 11-й батальон 1-го полка ДПС (Северный) контролирует ряд автомобильных дорог, в том числе часть Волоколамского, Ильинского шоссе и автомагистрали М-9 «Балтия».