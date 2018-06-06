РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. Локомотивную бригаду пригородного поезда и дежурного по станции «Люберцы-2» представят к наградам ОАО «РЖД» за предотвращение столкновения с грузовым автомобилем на путях, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги

В среду утром, около 6:30, в подмосковных Люберцах на автомобильной дороге, расположенной рядом с путями Казанского направления Московской железной дороги, произошло столкновение двух транспортных средств. В результате удара грузовой автомобиль отлетел на пути около станции «Люберцы-2», заблокировав их и создав многотонное препятствие на пути пассажирских и пригородных поездов. В это время к месту происшествия приближался пригородный поезд №6805 (Черусти – Москва). В электричке №6805, по предварительным данным, было около 1 тысячи пассажиров.

«Машиниста пригородного поезда «Черусти – Москва» Алексея Кузнецова, помощника машиниста Ивана Гуляева и дежурного по станции «Люберцы-2» Антона Амелина, предотвративших столкновение пригородного поезда, в котором находилось около 1 000 пассажиров, с грузовым автомобилем на путях, представят к ведомственным наградам ОАО «РЖД». Локомотивная бригада остановила электричку в 20 метрах от многотонной преграды», – говорится в сообщении.

Железная дорога в этом месте делает изгиб. Машинист Кузнецов, выходя из поворота, заметил на пути грузовик, применил экстренное торможение и остановил электропоезд буквально в 20 метрах от заблокировавшей пути многотонной машины.

После остановки машинист передал информацию дежурному по станции, который своевременно остановил приближающиеся к месту происшествия поезда.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям дежурного по станции, машиниста и его помощника удалось предотвратить непредсказуемые последствия.