РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. В Подольске заменят автобусный павильон возле усадьбы «Ивановское» к 16 июня, когда пройдет презентация новых объектов усадебного парка, сообщила «РИАМО в Подольске» директор агентства культурных инициатив «Наш уездъ» Марина Морозова.

В Федеральном музее профессионального образования (усадьбе «Ивановское») 16 июня в 14:00 состоится презентация проекта, который в 2017 году получил грант Благотворительного фонда Потанина в конкурсе «Музейный гид» в номинации «Страна-музей». В рамках презентации жители Подольска станут участниками театрализованной экскурсионной программы по усадебному парку в сопровождении садовника Трофима Татаринцева (в роли садовника актер - Станислав Поздышев), а также познакомятся с новыми объектами усадебного парка в игровой квестовой форме. В парке появятся качели-ротонда и смотровая площадка, восемь табличек с текстами и изображениями, указатели.

«Власти Подольска обещали открыть новый автобусный павильон с информацией об усадьбе и музее профессионального образования к 16 июня. Это будет современный павильон с электронным табло, и в то же время он будет в одном стиле с усадьбой. После установки этого павильона в городе появятся и другие современные остановки», - сказала Морозова.

Автобусы автоколонны №1788 «Мострансавто» по новому автобусному маршруту №4, благодаря которому можно будет попасть в усадьбу «Ивановское» в одноименном микрорайоне, планируют пустить в III-IV квартале 2018 года. Помимо усадьбы «Ивановское», определены остановки на Госпитальном проезде, улице 50 лет ВЛКСМ. Далее по Ревпроспекту автобусы будут идти на станцию «Подольск» и заезжать в детскую поликлинику на улице Ульяновых. По этому маршруту в настоящее время идут проектные работы по строительству остановок, подземных коммуникаций, разработка смет, оборудования остановочных комплексов.

На маршруте от станции «Подольск» до усадьбы «Ивановское» установят шесть автобусных павильонов в соответствии с программой «Дорожный комплекс городского округа Подольск». По распоряжению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье разработали единый стандарт остановочных комплексов как антивандального типа, так и со стеклами. В среднем антивандальная крытая остановка стоит около 90-100 тысяч рублей. Более благоустроенные остановочные комплексы обходятся в 150-170 тысяч рублей.