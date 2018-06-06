РИАМО - 6 июн. Первые томаты, выращенные на тепличном комбинате «Агрокомплекс «Иванисово» в подмосковной Электростали, начнут продавать в октябре, сообщила в среду журналистам главный агроном холдинга Наталья Булка.

В «Агрокомплексе Иванисово» огурцы выращиваются с применением новейших голландских технологий - малообъемная гидропоника с системой искусственного досвечивания. Защита растений планируется осуществляется биологическим методом, при помощи специальных насекомых – энтомофагов, что подразумевает исключение использования химических методов защиты.

«Мы планируем в этом году в июле высеять томаты на 6 гектарах - коктейльного типа и кистевые, а также розовый томат. Первая партия томатов будет в октябре», - сказала Булка.

Она отметила, что также с октября планируется выращивать салат.

Площадь тепличных комплексов первой очереди составляет 20,4 гектара, объем инвестиций с начала реализации проекта составил 6,5 миллиардов рублей. На действующем агрокомплексе трудятся 495 человек, уточняется в материале пресс-службы.