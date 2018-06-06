РИАМО - 6 июн. Арбитражный суд удовлетворил иск департамента культурного наследия Москвы, и теперь собственники обязаны приступить к работам по сохранению городской усадьбы XVIII-XIX веков, расположенной в центре города на Пречистенке, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Решением Арбитражного суда города Москвы от 11 мая 2018 года были удовлетворены исковые требования Мосгорнаследия к двум пользователям выявленного объекта культурного наследия «Городская усадьба, XVIII-XIX век – Главный дом, XVIII-XIX век» по адресу: Москва, улица Пречистенка, дом 8, строение 1. Собственники обязаны провести работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия согласно принадлежащих им долей в порядке, установленном статьей 45 федерального закона №73-ФЗ», – говорится в сообщении.

Как пояснил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, усадьба на Пречистенке не раз меняла своих хозяев. В XVIII веке ее владельцем был полковник Я.Я. Протасов и княгиня С.И. Волконская, в XIX веке московский купец Степан Миляков, а последними владельцами до революции были сыновья купца А.М. Истомина.

«Важно помнить, что объекты культурно наследия требуют от владельцев большого внимания, а порядок действий описан в законе, по которому теперь собственникам и придется ответить», – отметил Емельянов.

Нынешние собственники главного дома усадьбы проигнорировали охранное обязательство и были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Однако, указанные меры, принятые Мосгорнаследием, положительного результата не имели, в связи с чем, ведомство вынуждено было обратиться в суд.

В соответствии с решением Арбитражного суда города Москвы от 11 мая собственники обязаны провести работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия согласно принадлежащих им долей, в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.