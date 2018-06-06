РИАМО - 6 июн. На сайте подмосковного министерства культуры опубликовали туристический путеводитель болельщика чемпионата мира по футболу FIFA 2018 по Московской области.

Путеводитель знакомит читателей с удивительными местами Подмосковья: монастырями и храмами, заповедниками, памятными местами, древними постройками и ультрасовременными музеями. Специально для болельщиков мундиаля в регионе разработали уникальные туристические маршруты по Истре, Клину, Сергиеву Посаду, Коломне, Дмитрову, Одинцову, Красногорску, Химкам, Наро-Фоминску, Бронницам и Раменскому.

«Подобраны маршруты таким образом, чтобы не замыкать туриста строго в музейных рамках: в Подмосковье можно полетать на воздушном шаре и пройтись под парусом по глади водохранилища, послушать музыку под открытым небом и даже летом сразиться в керлинг, полюбоваться на золотые купола храмов и покормить альпак, попробовать вкуснейшую коломенскую пастилу и попасть на мастер-класс по изготовлению елочной игрушки на специальной фабрике», – отмечается в путеводителе.

Кроме того, на страницах буклета представлен список мероприятий, которые пройдут в Московской области в рамках проведения чемпионата мира по футболу – это всевозможные концерты, фестивали, городские праздники, художественные выставки и спортивные соревнования. Также в путеводителе опубликована турнирная таблица мундиаля.

Путеводитель подготовлен не только на русском, но и на английском, немецком, французском и испанском языках. Буклет доступен по ссылке.

Ранее пресс-служба областного Минкультуры сообщала, что путеводитель болельщика ЧМ-2018 по Московской области выходит тиражом 15 тысяч экземпляров. Брошюру распространят по аэропортам, подмосковным музеям, электричкам и туристско-информационным центрам.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».