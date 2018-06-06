РИАМО – 6 июн. В преддверии чемпионата мира по футболу FIFA-2018 банк «Возрождение» запускает вклад «Результативный» с фиксированной ставкой на весь срок размещения: 7% в рублях и 2% в долларах США, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Преимущество нового вклада – в его удобстве, доступности, а также простых и понятных условиях обслуживания.

«Минимальная сумма «Результативного» вклада составляет 50 тысяч рублей или 5 тысяч долларов США, максимальная – не ограничена, срок размещения – 367 дней. В первые 30 дней депозит можно пополнять на любую сумму, частичное снятие не предусмотрено. Проценты не меняются на протяжении всего периода и выплачиваются в конце срока вклада», - говорится в сообщении.

Одновременно банк «Возрождение» запускает рублевый депозит «Вклад в будущее» с повышенной ставкой до 7,6% годовых, который открывается при условии предварительного инвестирования средств в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО).

Новый продукт, оформленный с договором негосударственного пенсионного обеспечения, позволит увеличить будущую пенсию и получать более высокий доход по депозиту. Минимальная сумма вклада составляет 30 тысяч рублей, срок вклада – 367 дней. Выплата процентов происходит в конце срока. Пополнения и снятия не предусмотрены.

Открыть вклад «Результативный» можно через интернет-банк, в банкоматах, терминалах и в любом офисе банка, депозит «Вклад в будущее» – только в офисе. Узнать более подробную информацию по вкладам можно на сайте банка «Возрождение»: www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону: 8-800-755-00-05 (бесплатно по России).