РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июн. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска за несанкционированный сброс мусора в лесополосе задержали водителей двух самосвалов, сообщил заведующий отделом по исполнению муниципальных программ территориального управления «Нахабино»Сергей Кулаев.

«В ночь с 5 на 6 июня оперативная группа по предотвращению несанкционированного сброса бытовых и коммунальных отходов территориального управления «Нахабино» обнаружила грузовик, который произвел несанкционированный сброс строительного мусора в лесополосе близ дороги «Аникеевка – Николо-Урюпино». Члены группы произвели фото- и видеофиксацию нарушения. Водитель самосвала вел себя агрессивно и попытался задавить членов группы», – сказал Кулаев.

По его словам, на место оперативно прибыли сотрудники полиции. Они задержали водителя данного грузовика и еще одного, готовившегося, но не успевшего сбросить мусор, путевые документы на груз у него отсутствовали.

Водители были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.