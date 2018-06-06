РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. Более 800 обращений жителей собрали волонтеры во время акции #Чтонетак в Балашихе, она проходила у Ледового дворца и на площади в микрорайоне Железнодорожный, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Балашиха первой в Подмосковье присоединилась к федеральному проекту Общественной палаты России #Чтонетак. Волонтеры собирали отзывы у жителей города о волнующих их проблемах.

«Всего за два дня проведения акции мы получили порядка 800 обращений от жителей. Сегодня встретились с волонтерами, председателем Общественной палаты города и обсудили, как мы будем работать с этими отзывами. Администрация возьмет все обращения на контроль, в течение месяца мы организуем круглый стол, обсудим первые итоги работы с пожеланиями наших жителей», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Волонтеры рассказали главе Балашихи, что чаще всего жители города жаловались на экологическую ситуацию, состояние дорог, дворов и поликлиник.

«Те замечания, о которых говорили волонтеры, совпадают с задачами, которые перед нами ставит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Благодаря поддержке правительства Московской области мы активно занимаемся работой во всех этих направлениях. Третий год подряд мы реализуем программу комплексного благоустройства дворов, в этом году (в 2018 году - ред.) откроем две новые поликлиники. Но безусловно мы должны координировать эту работу с пожеланиями жителей», - отметил Юров.

По словам председателя Общественной палаты Балашихи Елены Жаровой, после обработки всех обращений будут созданы дискуссионные клубы, которые будут следить за решением проблем.

Федеральный проект #Чтонетак реализуется Общественной палатой России с 2017 года в 14 регионах страны. Его цель – максимальное сближение власти и жителей города.