РИАМО - 6 июн. Холодная погода продержится в Москве всю первую декаду июня, температура воздуха будет ниже нормы примерно на 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Лето в Москве началось с холодной погоды, на 6 градусов ниже нормы. Но это не последний сюрприз нынешнего лета. В первой декаде июня температура воздуха в ночные часы будет понижаться до 3-5 градусов и днем около 15. Это тоже на 5-6 градусов ниже нормы», – говорится в сообщении.

Возвраты почти апрельской температуры для второй пятидневки июня для Москвы не редкость, в среднем это случается один раз в 4 года. Даже в очень теплое лето 1972 года в Москве 5 и 9 июня было довольно холодно: ночью 7-8 градусов и днем 18-19. Продолжительность волны холодной погоды, как правило, не превышает двух-трех дней.

За последние 80 лет на станции ВДНХ самыми холодными были сутки 10 июня 1982 года, со средней суточной температурой 5,4 градуса, что соответствует середине апреля. Самая холодная ночь пришлась на 10 июня 1982 года, 1,4 градуса; самый холодный день был 6 июня 1962 года, когда воздух смог погреться лишь до 8,1 градуса.

«По области заморозки во второй пятидневке июня были в Черустях до минус 1,8 градуса (8 июня 2008 года), в Истре до минус 0,2 градуса (8 июня 2008 года, в Клину до минус 0,9 градуса (8 июня 2008 года и в Дмитрове и Волоколамске до минус 0,2 градуса (10 июня 1982 года)», – перечисляется в материале.

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