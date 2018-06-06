РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. Замеры не показали превышения концентрации вредных веществ в атмосфере на закрытом полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Мы проводим замеры на полигоне «Кучино» в Балашихе газовым анализатором. В данный момент (на 6 июня – ред.) прибор показывает, что превышение вредных примесей в атмосфере в пределах допустимой нормы. Сегодня прибор не фиксирует никаких превышений, кроме диоксида углерода на 0,05 – это в пределах нормы, дышать здесь неопасно. А все остальные показатели в пределах нормы», – сказал старший смены пожарно-спасательной части №201 городского территориального управления силами и средствами государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» Олег Калмыков.

Он добавил, что анализы производились по пяти показателям: диоксиду углерода, хлору, сероводороду, хлороводороду, формальдегиду. Замеры производились в нескольких местах по всей территории. Калмыков пояснил, что такие анализы производятся ежедневно.

«После начала работы системы дегазации наблюдается значительное снижение воздействия полигона «Кучино» на состояние экологии. Станции мониторинга атмосферного воздуха фиксируют снижение попадания загрязняющих веществ в атмосферу. Сократилось и количество жалоб от жителей на неприятный запах», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Полигон «Кучино» был закрыт 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России. На свалке была смонтирована система экстренной дегазации и установлен большой высокотемпературный факел, который обезвреживает свалочный газ. Первого июня на полигоне запустили второй факел. В совокупности они сжигают более 3,5 тысяч кубических метров свалочного газа в час. Рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе завершится в конце лета 2019 года.