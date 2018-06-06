РИАМО - 6 июн. Часть собственников загородного жилья в Московской области на период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 увеличила ставку аренды в три раза, говорится в сообщении пресс-службы «ИНКОМ-Недвижимость».

По итогам мая аналитики компании зафиксировали увеличение спроса среди нанимателей загородных домостроений в Подмосковье на 30% по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года. Рост обусловлен совокупностью факторов. В том числе интерес арендаторов к съему подмосковных дач на лето продиктован предстоящим ЧМ по футболу.

«В этом году среди арендодателей сформировалась легко объяснимая тенденция – на период проведения домашнего чемпионата мира по футболу многие из них стараются значительно увеличить традиционную стоимость найма, иногда в троекратном размере. Некоторые даже не против на это время перепрофилировать загородный дом в хостел или гостиницу – они либо передают объект в субаренду, либо планируют самостоятельно заниматься «гостиничным бизнесом», – сказала заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

Многие арендаторы желают совместить отдых за городом в июне и июле с посещением футбольных матчей, которые пройдут в столице. Традиционно среди нанимателей дач – москвичи, а этим летом к ним присоединятся футбольные болельщики из регионов РФ и постоянно проживающие за границей россияне, решившие провести отпуск на лоне родной природы и не пропустить важное спортивное событие.

При этом объем предложения за отчетный период также увеличился на 30% и составляет 4890 объектов: 89% из них представлено коттеджами, 6% приходится на дачи, 15% – на прочие варианты (таунхаусы, часть дома, земельные участки с летней постройкой).

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».