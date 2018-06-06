РИАМО – 6 июн. В столичной школе уволили учительницу, которая сводила детей в театр «Модерн» на спектакль по роману Олдоса Хаксли, худрук театра Юрий Грымов пообещал разобраться в ситуации, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Учительница привела класс на спектакль к нам, в театр «Модерн», по произведению Хаксли «О дивный новый мир». Она привела класс, учащиеся посмотрели, и потом, наверное, кто-то спросил в школе, или родители спросили, как вам спектакль, и они сказали, что там идет разговор про свободную любовь. И за это, получается, «растление» директор школы уволил этого педагога», – сказал в эфире радиостанции Грымов.

По его мнению, начали жаловаться «недальновидные родители, не разобравшись в сути дела».

«У меня не может быть чего-то того, что заходит за грань. Причем у нас написано 16 плюс, и мы говорим об этом, исходя из того, что мы осуждаем. Я уже не говорю о том, что книга «О дивный новый мир» находится в списке внеклассного чтения», – подчеркнул Грымов.

По его словам, в ближайшее время он выяснит номер школы и фамилию директора.

«Мы сейчас будем разбираться с этой школой и опубликуем точные данные и фамилию директора. Это катастрофа. Мне стыдно и страшно, что такое происходит. Тем более там ничего такого не показывают, никакой «обнаженки». Какое-то средневековье. Получается, какой-то самодур влияет на судьбы людей. Я просто так это не оставлю», – отметил худрук.