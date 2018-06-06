РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Жительница Подольска пожаловалась, что на входе в лесопарк «Дубки» скопилось много мусора, ответственная за парк организация очистила площадку, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Через интернет-портал поступило сообщение от жительницы Подольска, что у входа в лесопарк «Дубки» скопилась гора мусора, которая стала издавать неприятный запах.

«Мусор убран. Фотоматериал прилагается», – сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.